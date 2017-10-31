31.10.17
С. КуэрриСэм Куэрри
Не ранее
13:00
Ф. КрайиновичФилип Крайинович
ATP Masters Париж • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Сэм Куэрри - Филипп Краинович
ATP Masters Париж - 31 октября 2017

Это Теннис, и это Париж! Следите за матчем Сэм Куэрри – Филип Крайинович на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 31 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Сэм Куэрри и Филип Крайинович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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