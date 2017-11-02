02.11.17
Д. ТимДоминик Тим
Не ранее
13:00
Ф. ВердаскоФернандо Вердаско
ATP Masters Париж • 3-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Доминик Тим - Фернандо Вердаско
ATP Masters Париж - 2 ноября 2017

Это Теннис, и это Париж! Следите за матчем Доминик Тим – Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 2 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Доминик Тим и Фернандо Вердаско, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

комментарий 0