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Рафаэль Надаль: «Не знаю, выступлю ли в Базеле и Париже из-за колена»

Надаль: «Не знаю, выступлю ли в Базеле и Париже из-за колена»
Eurosport

13 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

Блестящий сезон заканчивается не очень.

Рафаэль Надаль не исключает, что пропустит турнир в Базеле и последний в 2017 году «Мастерс».

«Не хочу обсуждать колено сейчас. После поражения в финале это неподходящий момент. Но я не обеспокоен.

Не знаю, выступлю ли я в Базеле и Париже. Впереди еще несколько недель. Мне нужно подумать. Извините, но сейчас я не могу ответить», – приводит слова Надаля Tennis World USA.

  • В 2017 году Надаль выиграл 6 турниров, включая «Ролан Гаррос» и US Open.
  • В августе Рафа впервые за три года возглавил мировой рейтинг.

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