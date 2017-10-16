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Рафаэль Надаль: «Не знаю, выступлю ли в Базеле и Париже из-за колена»
Блестящий сезон заканчивается не очень.
Рафаэль Надаль не исключает, что пропустит турнир в Базеле и последний в 2017 году «Мастерс».
«Не хочу обсуждать колено сейчас. После поражения в финале это неподходящий момент. Но я не обеспокоен.
Не знаю, выступлю ли я в Базеле и Париже. Впереди еще несколько недель. Мне нужно подумать. Извините, но сейчас я не могу ответить», – приводит слова Надаля Tennis World USA.
- В 2017 году Надаль выиграл 6 турниров, включая «Ролан Гаррос» и US Open.
- В августе Рафа впервые за три года возглавил мировой рейтинг.
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