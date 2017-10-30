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Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Париже

Федерер снялся с «Мастерса» в Париже
Eurosport

1 час назад

Швейцарец отдохнет после победы в Базеле.

После финального матча на турнире в Базеле Федерер сообщил, что не выступит на турнире серии «Мастерс» в столице Франции.

Швейцарец планирует выступить на «Мастерсе» в Лондоне, который пройдет с 12 по 19 ноября.

  • В воскресенье в финале турнира в Базеле Федерер победил аргентинца Хуана Мартина Дель Потро и завоевал 95-й трофей на турнирах АТР.
  • После победы 36-летний швейцарец вышел на второе место по завоеванным титулам среди игроков открытой эры тенниса.
  • Матчи основной сетки «Мастерса» в Париже стартуют в понедельник. Турнир завершится 5 ноября.

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