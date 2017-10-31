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Андрей Рублев проиграл Фернандо Вердаско на старте «Мастерса» в Париже
Первая ракетка России уступил на двух тай-брейках – 6:7(1), 6:7(6).
Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. Рублев провел 5 подач навылет, реализовал 2 брейк-пойнта и допустил 1 двойную ошибку. Вердаско ответил 2 брейками и 11 эйсами при 5 двойных.
Счет в личном противостоянии стал равным – 1-1.
Во втором круге Вердаско сыграет с Кевином Андерсоном.
- Ранее матчи первого круга проиграли Карен Хачанов и Евгений Донской.
- Призовой фонд парижского «Мастерса» составляет 4,273 млн долларов.
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