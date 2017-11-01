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Рафаэль Надаль завершит сезон первой ракеткой мира

Надаль завершит сезон первой ракеткой мира
Eurosport

30 мин. назад

Испанец сразил Роджера Федерера.

Рафаэль Надаль обеспечил себе первую строчку по итогам сезона. Это стало возможным после победы во втором круге «Мастерса» в Париже над корейцем Хён Чоном – 7:5, 6:3.

Рафа выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные, реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов и 2 раза потерял свою подачу. Счет личных встреч стал 2-0 в пользу испанца.

  • Надаль завершит сезон в статусе первой ракетки в четвертый раз в карьере.
  • В третьем круге «Мастерса» в Париже испанец сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом.
  • На счету Рафы 6 титулов ATP в сезоне-2017.

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