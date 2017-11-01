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Рафаэль Надаль завершит сезон первой ракеткой мира
Испанец сразил Роджера Федерера.
Рафаэль Надаль обеспечил себе первую строчку по итогам сезона. Это стало возможным после победы во втором круге «Мастерса» в Париже над корейцем Хён Чоном – 7:5, 6:3.
Рафа выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные, реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов и 2 раза потерял свою подачу. Счет личных встреч стал 2-0 в пользу испанца.
- Надаль завершит сезон в статусе первой ракетки в четвертый раз в карьере.
- В третьем круге «Мастерса» в Париже испанец сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом.
- На счету Рафы 6 титулов ATP в сезоне-2017.
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