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Рафаэль Надаль снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Париже из-за травмы

Надаль снялся с четвертьфинала из-за травмы
Eurosport

22 мин. назадИзменено 17 мин. назад

Испанца беспокоит колено.

Надаль в четвертьфинале «Мастерса» в Париже должен был сыграть с сербом Филипом Крайновичем, но отказался выходить на корт из-за травмы колена, которую он получил в матче третьего круга с уругвайцем Пабло Куэвасом.

Испанец не сообщил, сможет ли он выступить на Итоговом турнире.

  • Крайнович в полуфинале встретится с победителем матча между аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро и американцем Джоном Изнером.
  • Итоговый турнир АТР пройдет с 12 по 19 ноября в Лондоне.

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