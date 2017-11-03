Eurosport
Рафаэль Надаль снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Париже из-за травмы
Испанца беспокоит колено.
Надаль в четвертьфинале «Мастерса» в Париже должен был сыграть с сербом Филипом Крайновичем, но отказался выходить на корт из-за травмы колена, которую он получил в матче третьего круга с уругвайцем Пабло Куэвасом.
Испанец не сообщил, сможет ли он выступить на Итоговом турнире.
- Крайнович в полуфинале встретится с победителем матча между аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро и американцем Джоном Изнером.
- Итоговый турнир АТР пройдет с 12 по 19 ноября в Лондоне.
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