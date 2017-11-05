«Кто вы такой? – Надаль». Секьюрити не пускал Рафу на стадион и требовал аккредитацию

Sport Reporter и Canal+ опубликовали видео эпичного приключения Рафаэля Надаля на «Мастерсе» в Париже.

На входе в спорткомплекс «Берси» испанца задержал охранник.

– Добрый день. Ваша аккредитация?

– У меня ее нет.

– Кто вы такой?

– Рафаэль Надаль.

– Надаль? Проходите.

Рафаэль Надаль рекордные 10 раз выигрывал проходящий в Париже «Ролан Гаррос», но на Paris Masters лишь однажды дошел до финала.

Надаль вышел в четвертьфинал парижского «Мастерса»-2017, после чего снялся из-за травмы.

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