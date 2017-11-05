Eurosport
«Кто вы такой? – Надаль». Секьюрити не пускал Рафу на стадион и требовал аккредитацию
Ну откуда в Париже могут знать Короля Грунта в лицо?
Sport Reporter и Canal+ опубликовали видео эпичного приключения Рафаэля Надаля на «Мастерсе» в Париже.
На входе в спорткомплекс «Берси» испанца задержал охранник.
– Добрый день. Ваша аккредитация?
– У меня ее нет.
– Кто вы такой?
– Надаль? Проходите.
- Рафаэль Надаль рекордные 10 раз выигрывал проходящий в Париже «Ролан Гаррос», но на Paris Masters лишь однажды дошел до финала.
- Надаль вышел в четвертьфинал парижского «Мастерса»-2017, после чего снялся из-за травмы.
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