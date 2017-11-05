Джек Сок выиграл «Мастерс» в Париже и квалифицировался на Итоговый турнир

Матч продолжался 1 час 58 минут. Сок 9 раз подал навылет, реализовал 6 брейк-пойнтов и допустил 3 двойные ошибки. Крайинович ответил 5 эйсами и 3 брейками при 5 двойных.

Прежде Джек и Филип не встречались.

Победа принесла Соку первую в карьере поездку на Итоговый турнир, который пройдет в Лондоне 12-19 ноября. До Джека последним американцем-участником ATP Finals был Марди Фиш (2011), а последним победителем «Мастерса» – Энди Роддик (2010).

Сок завоевал третий титул в сезоне и четвертый в карьере. Прежде 22-летний американец не побеждал на турнирах выше серии АТР-250.

Помимо Сока на ATP Finals выступят Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев, Доминик Тим, Марин Чилич, Григор Димитров и Давид Гоффен.

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