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Кэй Нисикори - Хуан Мартин Дель Потро

ATP Masters Рим - 18 мая 2017

Это Теннис, и это Рим! Следите за матчем Кэй Нисикори – Хуан Мартин Дель Потро на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 18 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Кэй Нисикори и Хуан Мартин Дель Потро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.