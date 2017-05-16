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Кевин Андерсон - Александр Зверев

ATP Masters Рим - 16 мая 2017

Это Теннис, и это Рим! Следите за матчем Кевин Андерсон – Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Кевин Андерсон и Александр Зверев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.