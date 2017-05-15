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Хуан Мартин Дель Потро - Григор Димитров

ATP Masters Рим - 15 мая 2017

Это Теннис, и это Рим! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:30 15 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Хуан Мартин Дель Потро и Григор Димитров, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.