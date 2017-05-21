21.05.17
А. ЗверевАлександр Зверев
Не ранее
17:00
Н. ДжоковичНовак Джокович
ATP Masters Рим • Финал
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Александр Зверев - Новак Джокович
ATP Masters Рим - 21 мая 2017

Это Теннис, и это Рим! Следите за матчем Александр Зверев – Новак Джокович на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 21 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Александр Зверев и Новак Джокович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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