18.05.17
Р. БаутистаРоберто Баутиста
Не ранее
13:00
Н. ДжоковичНовак Джокович
ATP Masters Рим • 3-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Роберто Баутиста - Новак Джокович
ATP Masters Рим - 18 мая 2017

Это Теннис, и это Рим! Следите за матчем Роберто Баутиста – Новак Джокович на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 18 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Роберто Баутиста и Новак Джокович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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