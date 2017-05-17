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Николас Альмагро - Рафаэль Надаль

ATP Masters Рим - 17 мая 2017

Это Теннис, и это Рим! Следите за матчем Николас Альмагро – Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 17 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Николас Альмагро и Рафаэль Надаль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.