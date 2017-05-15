15.05.17
ЯЛ. ШтруффЯн-Леннард Штруфф
Не ранее
12:00
Б. ТомичБернард Томич
ATP Masters Рим • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Ян-Леннард Штруфф - Бернард Томич
ATP Masters Рим - 15 мая 2017

Это Теннис, и это Рим! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф – Бернард Томич на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Ян-Леннард Штруфф и Бернард Томич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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