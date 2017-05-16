Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Риме

Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. Соперники выполнили по четыре эйса, Джокович реализовал три брейк-пойнта, отдав одну подачу. Новак избежал двойных ошибок, Альяж один раз ошибся на подаче.

Счет в личном противостоянии стал 3-0 в пользу серба.

В третьем круге Новак сыграет с победителем пары Пабло Каррено – Роберто Баутиста.

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