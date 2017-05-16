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Давид Феррер стал четвертым действующим теннисистом, который выиграл 700 матчей в карьере

Феррер стал четвертым действующим теннисистом, который выиграл 700 матчей в карьере
Джамал Аль-Ханаки

Только что

Первых трех назовет каждый.

Давид Феррер обыграл Фелисиано Лопеса в первом раунде турнира в Риме со счетом 4:6, 6:3, 6:1 и одержал 700-ю победу. 35-летний испанец стал четвертым действующим и 13-м за всю историю теннисистом, который достиг этой отметки.

Помимо Феррера, из действующих спортсменов не меньше 700 матчей выиграли Роджер Федерер (1099), Рафаэль Надаль (840) и Новак Джокович (767). Пятое место у Энди Маррея – 646 побед.

  • Феррер – обладатель 26 титулов, финалист «Ролан Гаррос»-2013, победитель «Мастерса» в Париже-2012.
  • В этот же день в Риме состоялся и другой юбилей – Томаш Бердых обыграл Карлоса Берлока и выиграл 600-й матч.

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