Рафаэль Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Риме на отказе Николаса Альмагро

Матч продлился 25 минут и был прерван при счете 3:0 в пользу Надаля. Альмагро прекратил борьбу, сославшись на травму левого колена.

В сезоне-2017 Надаль не проигрывает на грунте. В его активе 16 побед, 2 проигранных сета и 3 выигранных турнира.

В третьем круге Рафа сыграет с американцем Джеком Соком, которому не проигрывал ни разу.

Надаль занимает четвертую строчку в рейтингу ATP, Альмагро – 73-й.

Сетка «Мастерса» в Риме

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