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Рафаэль Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Риме на отказе Николаса Альмагро

Надаль вышел в третий круг на отказе Альмагро
Eurosport

1 час назад

Испанец не проигрывает на грунте.

Матч продлился 25 минут и был прерван при счете 3:0 в пользу Надаля. Альмагро прекратил борьбу, сославшись на травму левого колена.

В сезоне-2017 Надаль не проигрывает на грунте. В его активе 16 побед, 2 проигранных сета и 3 выигранных турнира.

  • В третьем круге Рафа сыграет с американцем Джеком Соком, которому не проигрывал ни разу.
  • Надаль занимает четвертую строчку в рейтингу ATP, Альмагро – 73-й.

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