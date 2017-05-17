Eurosport
Рафаэль Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Риме на отказе Николаса Альмагро
Испанец не проигрывает на грунте.
Матч продлился 25 минут и был прерван при счете 3:0 в пользу Надаля. Альмагро прекратил борьбу, сославшись на травму левого колена.
В сезоне-2017 Надаль не проигрывает на грунте. В его активе 16 побед, 2 проигранных сета и 3 выигранных турнира.
- В третьем круге Рафа сыграет с американцем Джеком Соком, которому не проигрывал ни разу.
- Надаль занимает четвертую строчку в рейтингу ATP, Альмагро – 73-й.
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