Eurosport
Стэн Вавринка проиграл в Риме Джону Изнеру в третьем круге
Швейцарец снова не прошел дальше третьего круга – 6:7(1), 4:6.
Матч продолжился 1 час 28 минут. Вавринка выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную. На счету Изнера 19 эйсов, 1 двойная и 1 брейк.
Счет личных встреч стал 3-1 в пользу Изнера.
- Поражение в Риме стало для Вавринки четвертым в шести матчах на грунте в сезоне-2017.
- Изнер в четвертьфинале сыграет с Марином Чиличем, обыгравшим Давида Гоффена.
- Вавринка занимает третью строчку в рейтинге ATP, Изнер – 24-й.
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