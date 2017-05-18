Eurosport

Стэн Вавринка проиграл в Риме Джону Изнеру в третьем круге

Вавринка проиграл Изнеру в третьем круге
Eurosport

25 мин. назад

Швейцарец снова не прошел дальше третьего круга – 6:7(1), 4:6.

Матч продолжился 1 час 28 минут. Вавринка выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную. На счету Изнера 19 эйсов, 1 двойная и 1 брейк.

Счет личных встреч стал 3-1 в пользу Изнера.

  • Поражение в Риме стало для Вавринки четвертым в шести матчах на грунте в сезоне-2017.
  • Изнер в четвертьфинале сыграет с Марином Чиличем, обыгравшим Давида Гоффена.
  • Вавринка занимает третью строчку в рейтинге ATP, Изнер – 24-й.

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