Новак Джокович пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Новак выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, выиграл активными действиями 28 очков и проиграл ошибками 22 розыгрыша. Серб трижды взял подачу соперника и один раз проиграл свою подачу.

Джокович выиграл шестой матч у Баутисты при одном поражении.

В четвертьфинале Новак сыграет с победителем матча между Кэем Нисикори и Хуаном Мартином дель Потро.

Джокович занимает второе место в рейтинге ATP, Баутиста – 20-й.

Сетка «Мастерса» в Риме

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