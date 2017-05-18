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Новак Джокович пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Джокович пробился в четвертьфинал
Eurosport

8 мин. назад

Серб не испытал проблем в матче против Роберто Баутисты – 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Новак выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, выиграл активными действиями 28 очков и проиграл ошибками 22 розыгрыша. Серб трижды взял подачу соперника и один раз проиграл свою подачу.

Джокович выиграл шестой матч у Баутисты при одном поражении.

  • В четвертьфинале Новак сыграет с победителем матча между Кэем Нисикори и Хуаном Мартином дель Потро.
  • Джокович занимает второе место в рейтинге ATP, Баутиста – 20-й.

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