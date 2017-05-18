Рафаэль Надаль вырубил Джека Сока в третьем круге «Мастерса» в Риме

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Надаль не выполнил ни одного эйса и ни разу не ошибся при подаче, но сделал 3 брейка.

Счет личных встреч стал 4-0 в пользу Рафы.

В четвертьфинале Надаль сыграет с Домиником Тимом, с которым разыгрывал титул «Мастерса» в Мадриде.

Рафа не проигрывает на грунте 17 матчей кряду.

Сетка «Мастерса» в Риме

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