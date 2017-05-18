Eurosport
Рафаэль Надаль вырубил Джека Сока в третьем круге «Мастерса» в Риме
Испанец выиграл 17-й матч на грунте подряд – 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 22 минуты. Надаль не выполнил ни одного эйса и ни разу не ошибся при подаче, но сделал 3 брейка.
Счет личных встреч стал 4-0 в пользу Рафы.
- В четвертьфинале Надаль сыграет с Домиником Тимом, с которым разыгрывал титул «Мастерса» в Мадриде.
- Рафа не проигрывает на грунте 17 матчей кряду.
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