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Рафаэль Надаль вырубил Джека Сока в третьем круге «Мастерса» в Риме

Надаль вырубил Сока в третьем круге
Eurosport

1 час назад

Испанец выиграл 17-й матч на грунте подряд – 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Надаль не выполнил ни одного эйса и ни разу не ошибся при подаче, но сделал 3 брейка.

Счет личных встреч стал 4-0 в пользу Рафы.

  • В четвертьфинале Надаль сыграет с Домиником Тимом, с которым разыгрывал титул «Мастерса» в Мадриде.
  • Рафа не проигрывает на грунте 17 матчей кряду.

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