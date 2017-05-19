Getty Images

Рафаэль Надаль и Джек Сок выдали изумительный розыгрыш, после которого ты полюбишь грунт

Надаль и Сок выдали изумительный розыгрыш, после которого ты полюбишь грунт
Eurosport

27 мин. назад

Испанец вновь носится по корту, как в лучшие годы, и достает все мячи.

Рафаэль Надаль и Джек Сок зарубились в третьем раунде «Мастерса» в Риме. В третьем гейме при счете больше на подаче испанца соперники устроили шикарный длинный розыгрыш. Рафа вытащил несколько сложных мячей, а затем поймал Джека при выходе к сетке, пробив в противоположный коридор.

  • Матч завершился победой Надаля в двух сетах – 6:3. 6:4.
  • В четвертьфинале Рафа сыграет с Домиником Тимом.
  • Для испанца и австрийца это будет третья очная встреча за четыре недели: ранее Надаль обыграл Тима в финальных матчах турниров в Барселоне и Мадриде.

Будь всегда в контакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Видео о том, как Суббан сначала вытащил «Нэшвилл» из ямы, а затем засунул обратно в овертайме

03:37
Популярные видео
Голевое безумие «сенаторов» в первом периоде, убравшее Флери из ворот впервые в плей-офф-2017
3 106 просмотровВчера в 10:13
«Сиэтл» прессовал «Спортинг Канзас-Сити» весь первый тайм, а потом Фернандес забил 3 за 13 минут
1 828 просмотровВчера в 10:48
А еще вам может понравиться