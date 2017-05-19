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Рафаэль Надаль и Джек Сок выдали изумительный розыгрыш, после которого ты полюбишь грунт
Испанец вновь носится по корту, как в лучшие годы, и достает все мячи.
Рафаэль Надаль и Джек Сок зарубились в третьем раунде «Мастерса» в Риме. В третьем гейме при счете больше на подаче испанца соперники устроили шикарный длинный розыгрыш. Рафа вытащил несколько сложных мячей, а затем поймал Джека при выходе к сетке, пробив в противоположный коридор.
- Матч завершился победой Надаля в двух сетах – 6:3. 6:4.
- В четвертьфинале Рафа сыграет с Домиником Тимом.
- Для испанца и австрийца это будет третья очная встреча за четыре недели: ранее Надаль обыграл Тима в финальных матчах турниров в Барселоне и Мадриде.
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