Рафаэль Надаль и Джек Сок выдали изумительный розыгрыш, после которого ты полюбишь грунт

Рафаэль Надаль и Джек Сок зарубились в третьем раунде «Мастерса» в Риме. В третьем гейме при счете больше на подаче испанца соперники устроили шикарный длинный розыгрыш. Рафа вытащил несколько сложных мячей, а затем поймал Джека при выходе к сетке, пробив в противоположный коридор.

Матч завершился победой Надаля в двух сетах – 6:3. 6:4.

В четвертьфинале Рафа сыграет с Домиником Тимом.

Для испанца и австрийца это будет третья очная встреча за четыре недели: ранее Надаль обыграл Тима в финальных матчах турниров в Барселоне и Мадриде.

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