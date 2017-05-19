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Джон Изнер забомбардировал Марина Чилича эйсами и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Изнер забомбардировал Чилича эйсами и вышел в полуфинал
Eurosport

30 мин. назад

Четвертьфинальная игра осталась за американцем – 7:6(3), 2:6, 7:6(2).

Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут. Изнер 21 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов. Чилич ответил семью эйсами и двумя брейками при пяти двойных.

Изнер сократил отставание в личном противостоянии – 2-6.

  • В полуфинале Джон сыграет с победителем пары Александр Зверев – Милош Раонич.

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