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Рафаэль Надаль проиграл Доминику Тиму в четвертьфинале турнира в Риме

Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале турнира в Риме
Eurosport

7 мин. назад

Австриец взял реванш за поражения в финалах турниров в Мадриде и Барселоне.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Тима. Австриец реализовал 4 брейк-пойнта из 8, один раз проиграв собственную подачу.

  • Счет личных встреч между теннисистами стал 4-1 в пользу Надаля.
  • В полуфинале «Мастерса» в Риме Тим сыграет с победителем матча между аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро и сербом Новаком Джоковичем.

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