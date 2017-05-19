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Рафаэль Надаль проиграл Доминику Тиму в четвертьфинале турнира в Риме
Австриец взял реванш за поражения в финалах турниров в Мадриде и Барселоне.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Тима. Австриец реализовал 4 брейк-пойнта из 8, один раз проиграв собственную подачу.
- Счет личных встреч между теннисистами стал 4-1 в пользу Надаля.
- В полуфинале «Мастерса» в Риме Тим сыграет с победителем матча между аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро и сербом Новаком Джоковичем.
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