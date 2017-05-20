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Новак Джокович вышел в финал, отдав Доминику Тиму всего 1 гейм

Джокович вышел в финал, отдав Тиму всего 1 гейм
Eurosport

1 час назад

Сербский теннисист победил в полуфинале турнира в Риме.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:1 в пользу Джоковича. Серб сделал пять брейков, ни разу не проиграв собственную подачу.

Счет в личном противостоянии теннисистов стал 5-0 в пользу Новака.

  • Ранее в субботу Джокович выиграл у аргентинца Хуана Мартина дель Потро в отложенном из-за дождя в пятницу полуфинале.
  • В финале турнира в Риме экс-первая ракетка мира сыграет с немцем Александром Зверевым.

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