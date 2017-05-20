PA Sport
Новак Джокович вышел в финал, отдав Доминику Тиму всего 1 гейм
Сербский теннисист победил в полуфинале турнира в Риме.
Матч завершился со счетом 6:0, 6:1 в пользу Джоковича. Серб сделал пять брейков, ни разу не проиграв собственную подачу.
Счет в личном противостоянии теннисистов стал 5-0 в пользу Новака.
- Ранее в субботу Джокович выиграл у аргентинца Хуана Мартина дель Потро в отложенном из-за дождя в пятницу полуфинале.
- В финале турнира в Риме экс-первая ракетка мира сыграет с немцем Александром Зверевым.
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