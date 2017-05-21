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Александр Зверев обыграл Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Риме

Зверев обыграл Джоковича в финале
Eurosport

1 час назад

Финал завершился в двух сетах – 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Зверев выполнил семь подач навылет, допустил две двойные трижды взял подачу Джоковича и не подарил сопернику ни одного брейк-пойнта.

Счет личных встреч стал 2-0 в пользу Зверева.

  • Александр Зверев выиграл четвертый титул и первый «Мастерс» в карьере.
  • По итогам турнира немецкий теннисист войдет в топ-10 рейтинга ATP.
  • Новак Джокович играл во втором финале в году и впервые проиграл.

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