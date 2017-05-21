Eurosport
Александр Зверев обыграл Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Риме
Финал завершился в двух сетах – 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час 22 минуты. Зверев выполнил семь подач навылет, допустил две двойные трижды взял подачу Джоковича и не подарил сопернику ни одного брейк-пойнта.
Счет личных встреч стал 2-0 в пользу Зверева.
- Александр Зверев выиграл четвертый титул и первый «Мастерс» в карьере.
- По итогам турнира немецкий теннисист войдет в топ-10 рейтинга ATP.
- Новак Джокович играл во втором финале в году и впервые проиграл.
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