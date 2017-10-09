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Стефанос Циципас - Карен Хачанов

ATP Masters Шанхай - 9 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Стефанос Циципас – Карен Хачанов на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 9 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стефанос Циципас и Карен Хачанов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.