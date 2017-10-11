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Александр Долгополов - Фелисиано Лoпес

ATP Masters Шанхай - 11 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Александр Долгополов – Фелисиано Лoпес на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 11 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Александр Долгополов и Фелисиано Лoпес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.