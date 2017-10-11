Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Александр Долгополов - Фелисиано Лoпес
ATP Masters Шанхай - 11 октября 2017
Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Александр Долгополов – Фелисиано Лoпес на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 11 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Александр Долгополов и Фелисиано Лoпес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет