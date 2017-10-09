Онлайн

Андрей Рублев - Дамир Джумхур

ATP Masters Шанхай - 9 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Андрей Рублев – Дамир Джумхур на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:30 9 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Андрей Рублев и Дамир Джумхур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.