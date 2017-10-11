11.10.17
К. АндерсонКевин Андерсон
Не ранее
6:00
ЯЛ. ШтруффЯн-Леннард Штруфф
ATP Masters Шанхай • 2-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Кевин Андерсон - Ян-Леннард Штруфф
ATP Masters Шанхай - 11 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Кевин Андерсон – Ян-Леннард Штруфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 11 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кевин Андерсон и Ян-Леннард Штруфф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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