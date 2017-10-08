08.10.17
Завершено
6
4
2
Ф. ВердаскоФернандо Вердаско
Не ранее
13:00
2
6
6
Ф. ФоньиниФабио Фоньини
ATP Masters Шанхай • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Фернандо Вердаско - Фабио Фоньини
ATP Masters Шанхай - 8 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Фернандо Вердаско – Фабио Фоньини на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 8 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Фернандо Вердаско и Фабио Фоньини, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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