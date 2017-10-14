14.10.17
Х. Дель ПотроХуан Мартин Дель Потро
Не ранее
6:00
Р. ФедерерРоджер Федерер
ATP Masters Шанхай • Полуфинал
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Хуан Мартин Дель Потро - Роджер Федерер
ATP Masters Шанхай - 14 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Роджер Федерер на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 14 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Хуан Мартин Дель Потро и Роджер Федерер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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