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Хуан Мартин Дель Потро - Роджер Федерер

ATP Masters Шанхай - 14 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Роджер Федерер на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 14 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Хуан Мартин Дель Потро и Роджер Федерер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.