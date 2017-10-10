10.10.17
Д. ШварцманДиего Шварцман
Не ранее
6:00
Д. ТомпсонДжордан Томпсон
ATP Masters Шанхай • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Диего Шварцман - Джордан Томпсон
ATP Masters Шанхай - 10 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Диего Шварцман – Джордан Томпсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Диего Шварцман и Джордан Томпсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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