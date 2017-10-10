Онлайн

Хуан Мартин Дель Потро - Андрей Рублев

ATP Masters Шанхай - 10 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 10 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Хуан Мартин Дель Потро и Андрей Рублев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.