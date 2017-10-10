10.10.17
В. ТроицкиВиктор Троицки
Не ранее
6:00
Д. ШаповаловДенис Шаповалов
ATP Masters Шанхай • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Виктор Троицки - Денис Шаповалов
ATP Masters Шанхай - 10 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Виктор Троицки – Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Виктор Троицки и Денис Шаповалов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0