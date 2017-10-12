12.10.17
Старт
6
2
Р. НадальРафаэль Надаль
Не ранее
13:00
3
0
Ф. ФоньиниФабио Фоньини
ATP Masters Шанхай • 3-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Рафаэль Надаль - Фабио Фоньини
ATP Masters Шанхай - 12 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Рафаэль Надаль – Фабио Фоньини на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 12 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Рафаэль Надаль и Фабио Фоньини, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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