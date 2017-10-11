11.10.17
А. БеденеАльяж Бедене
Не ранее
8:00
А. ЗверевАлександр Зверев
ATP Masters Шанхай • 2-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Альяж Бедене - Александр Зверев
ATP Masters Шанхай - 11 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Альяж Бедене – Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 11 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Альяж Бедене и Александр Зверев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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