10.10.17
А. РамосАльберт Рамос
Не ранее
8:00
П. КарреноПабло Каррено
ATP Masters Шанхай • 2-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Альберт Рамос - Пабло Каррено
ATP Masters Шанхай - 10 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Альберт Рамос – Пабло Каррено на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 10 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Альберт Рамос и Пабло Каррено, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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