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Джек Сок - Александр Долгополов

ATP Masters Шанхай - 10 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Джек Сок – Александр Долгополов на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Джек Сок и Александр Долгополов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.