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Стефанос Циципас - Джон Изнер

ATP Masters Шанхай - 11 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Стефанос Циципас – Джон Изнер на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 11 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стефанос Циципас и Джон Изнер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.