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Джаред Дональдсон - Пабло Куэвас
ATP Masters Шанхай - 8 октября 2017
Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Джаред Дональдсон – Пабло Куэвас на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 8 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Джаред Дональдсон и Пабло Куэвас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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