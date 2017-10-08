08.10.17
Завершено
67
6
6
Д. ДональдсонДжаред Дональдсон
Не ранее
7:00
79
4
4
П. КуэвасПабло Куэвас
ATP Masters Шанхай • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Джаред Дональдсон - Пабло Куэвас
ATP Masters Шанхай - 8 октября 2017

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Джаред Дональдсон – Пабло Куэвас на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 8 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Джаред Дональдсон и Пабло Куэвас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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