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Даниил Медведев проиграл восьмой матч подряд

Медведев проиграл восьмой матч подряд
Eurosport

17 ч. назадОбновлено 16 ч. назад

На старте «Мастерса» в Шанхае теннисист из России уступил Люке Пую.

Даниил Медведев – Люка Пуй – 4:6, 2:6

Встреча первого круга завершилась убедительной победой француза – 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 4 минуты. Медведев выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов и 4 раза проиграл свою подачу.

Счет личных встреч стал 2-0 в пользу Пуя.

  • Во втором круге француз сыграет с Фабио Фоньини, одолевшим Фернандо Вердаско.
  • Даниил Медведев проиграл восьмой матч подряд.
  • Последний раз российский теннисист побеждал 4 августа на турнире в Вашингтоне.
  • Сетка турнира в Шанхае.

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