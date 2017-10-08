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Даниил Медведев проиграл восьмой матч подряд
На старте «Мастерса» в Шанхае теннисист из России уступил Люке Пую.
Даниил Медведев – Люка Пуй – 4:6, 2:6
Встреча первого круга завершилась убедительной победой француза – 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 4 минуты. Медведев выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов и 4 раза проиграл свою подачу.
Счет личных встреч стал 2-0 в пользу Пуя.
- Во втором круге француз сыграет с Фабио Фоньини, одолевшим Фернандо Вердаско.
- Даниил Медведев проиграл восьмой матч подряд.
- Последний раз российский теннисист побеждал 4 августа на турнире в Вашингтоне.
- Сетка турнира в Шанхае.
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