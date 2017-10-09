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Карен Хачанов проиграл 19-летнему греку в первом раунде «Мастерса» в Шанхае

Хачанов проиграл 19-летнему греку в первом раунде
Eurosport

13 ч. назадОбновлено 12 ч. назад

Российский теннисист уступил Стефаносу Циципасу со счетом 5:7, 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Хачанов 3 раза подал на вылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки. Циципас ответил 2 брейками и 11 эйсами.

Карен и Стефанос прежде не встречались.

  • Во втором раунде грек, занимающий 115-е место в мировом рейтинге, сыграет с победителем матча Душан Лайович – Джон Изнер.
  • Сетка «Мастерса» в Шанхае.

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