Андрей Рублев прошел Дамира Джумхура в первом раунде турнира в Шанхае

Ранее Даниил Медведев проиграл Луке Пую, Карен Хачанов – Стефаносу Циципасу. Медведев же свой матч выиграл со счетом 6:1, 4:6, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 24 минуты. Дамир сделал больше эйсов (4 против 2), но очень много ошибался на подаче, допустив 9 двойных (1 у Андрея). Рублев реализовал 6 брейк-пойнтов из 12, Джумхур – 2 из 7.

Счет личных встреч стал 3-0 в пользу российского теннисиста.

Во втором круге Андрей сыграет с Хуаном Мартином дель Потро.

Сетка турнира в Шанхае.

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