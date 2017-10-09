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Андрей Рублев прошел Дамира Джумхура в первом раунде турнира в Шанхае
Единственный русский, который пробился во второй круг.
Ранее Даниил Медведев проиграл Луке Пую, Карен Хачанов – Стефаносу Циципасу. Медведев же свой матч выиграл со счетом 6:1, 4:6, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 24 минуты. Дамир сделал больше эйсов (4 против 2), но очень много ошибался на подаче, допустив 9 двойных (1 у Андрея). Рублев реализовал 6 брейк-пойнтов из 12, Джумхур – 2 из 7.
Счет личных встреч стал 3-0 в пользу российского теннисиста.
- Во втором круге Андрей сыграет с Хуаном Мартином дель Потро.
- Сетка турнира в Шанхае.
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