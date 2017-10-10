Джек Сок не выдержал долгополовской мощи и снялся с матча первого раунда турнира в Шанхае

Джек выиграл первый сет со счетом 6:4, но затем в его игре что-то пошло не так. Он проиграл вторую партию 1:6, а при счете 1:2 в третьей снялся с матча.

Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. Сок сделал 6 эйсов и 4 двойных, у Александра набралось 8 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Во втором раунде соперником Долгополова станет испанец Фелисиано Лопес.

Сетка турнира в Шанхае.

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