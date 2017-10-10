Getty Images
Ник Кирьос проиграл первый сет, отказался продолжать матч и покинул корт под свист трибун Шанхая
Австралиец вновь влип в неприятности во втором по численности городе Китая.
Скандалом обернулся матч первого круга «Мастерса» в Шанхае между Ником Кирьосом и Стивом Джонсоном.
Австралиец проиграл первый сет на тай-брейке, после чего пожал руку сопернику, судье на вышке, собрал вещи и удалился с корта под свист трибун.
По ходу матча у Ника не возникало видимых проблем со здоровьем. В то же время теннисист выражал недовольство поведением публики и некоторыми решениями арбитра.
На тай-брейке Кирьос вел 4-2, но получил штрафное очко. По словам комментатора Билла Вудса, когда Джонсон вышел вперед 5-4, Ник сказал, что если проиграет сет, то снимется с матча. Так и произошло: 7:6(5) в пользу Джонсона.
После игры представитель команды Кирьоса заявил, что у теннисиста все-таки были проблемы с плечом.
- Годом ранее Кирьос по ходу матча второго круга с Мишей Зверевым неожиданно принялся страдать ерундой и саботировал игру.
- Тогда АТР дисквалифицировала австралийца на 8 недель.
- Сетка турнира в Шанхае.