Ник Кирьос проиграл первый сет, отказался продолжать матч и покинул корт под свист трибун Шанхая

Скандалом обернулся матч первого круга «Мастерса» в Шанхае между Ником Кирьосом и Стивом Джонсоном.

Австралиец проиграл первый сет на тай-брейке, после чего пожал руку сопернику, судье на вышке, собрал вещи и удалился с корта под свист трибун.

По ходу матча у Ника не возникало видимых проблем со здоровьем. В то же время теннисист выражал недовольство поведением публики и некоторыми решениями арбитра.

На тай-брейке Кирьос вел 4-2, но получил штрафное очко. По словам комментатора Билла Вудса, когда Джонсон вышел вперед 5-4, Ник сказал, что если проиграет сет, то снимется с матча. Так и произошло: 7:6(5) в пользу Джонсона.

После игры представитель команды Кирьоса заявил, что у теннисиста все-таки были проблемы с плечом.

Годом ранее Кирьос по ходу матча второго круга с Мишей Зверевым неожиданно принялся страдать ерундой и саботировал игру.

Тогда АТР дисквалифицировала австралийца на 8 недель.

Сетка турнира в Шанхае.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме