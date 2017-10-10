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Ник Кирьос проиграл первый сет, отказался продолжать матч и покинул корт под свист трибун Шанхая

Кирьос проиграл первый сет, отказался продолжать матч и покинул корт под свист трибун
Eurosport

1 час назад

Австралиец вновь влип в неприятности во втором по численности городе Китая.

Скандалом обернулся матч первого круга «Мастерса» в Шанхае между Ником Кирьосом и Стивом Джонсоном.

Австралиец проиграл первый сет на тай-брейке, после чего пожал руку сопернику, судье на вышке, собрал вещи и удалился с корта под свист трибун.

По ходу матча у Ника не возникало видимых проблем со здоровьем. В то же время теннисист выражал недовольство поведением публики и некоторыми решениями арбитра.

На тай-брейке Кирьос вел 4-2, но получил штрафное очко. По словам комментатора Билла Вудса, когда Джонсон вышел вперед 5-4, Ник сказал, что если проиграет сет, то снимется с матча. Так и произошло: 7:6(5) в пользу Джонсона.

После игры представитель команды Кирьоса заявил, что у теннисиста все-таки были проблемы с плечом.

  • Годом ранее Кирьос по ходу матча второго круга с Мишей Зверевым неожиданно принялся страдать ерундой и саботировал игру.
  • Тогда АТР дисквалифицировала австралийца на 8 недель.
  • Сетка турнира в Шанхае.

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