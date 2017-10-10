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Андрей Рублев проиграл Хуану Мартину дель Потро во втором круге «Мастерса» в Шанхае
Аргентинец оказался сильнее – 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 17 минут. Рублев в обоих сетах проиграл первые геймы на подаче, а сам не заработал ни одного брейк-пойнта, что и решило судьбу встречи.
Андрей 3 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок. У Дель Потро 14 эйсов и 1 двойная.
Прежде Дель Потро и Рублев не встречались.
- В третьем круге аргентинец сыграет с победителем матча Альяж Бедене – Александр Зверев.
- Сетка «Мастерса» в Шанхае.
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