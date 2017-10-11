Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, уйдя с 3 матчболов

За 2 часа 33 минуты Димитров 16 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта и допустил 5 двойных ошибок. Американец ответил 10 эйсами и 3 брейками при 1 двойной.

Димитров уступал на решающем тай-брейке 3-6, но взял 5 розыгрышей подряд, отыграв 3 матчбола, и завершил матч победой.

Григор увеличил преимущество в личном противостоянии с Райаном – 4-1.

В третьем круге Димитров сыграет с победителем встречи Сэм Куэрри – Френсис Тиафо.

Призовой фонд турнира составляет 5,925 млн долларов.

Сетка на турнире в Шанхае

Оставайся в контакте со спортом