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Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, уйдя с 3 матчболов

Димитров вышел в третий круг, уйдя с 3 матчболов
Eurosport

6 ч. назад

Болгарин не без труда обыграл Райана Харрисона – 3:6, 6:3, 7:6(6).

За 2 часа 33 минуты Димитров 16 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта и допустил 5 двойных ошибок. Американец ответил 10 эйсами и 3 брейками при 1 двойной.

Димитров уступал на решающем тай-брейке 3-6, но взял 5 розыгрышей подряд, отыграв 3 матчбола, и завершил матч победой.

Григор увеличил преимущество в личном противостоянии с Райаном – 4-1.

  • В третьем круге Димитров сыграет с победителем встречи Сэм Куэрри – Френсис Тиафо.
  • Призовой фонд турнира составляет 5,925 млн долларов.

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