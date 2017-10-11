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Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, уйдя с 3 матчболов
Болгарин не без труда обыграл Райана Харрисона – 3:6, 6:3, 7:6(6).
За 2 часа 33 минуты Димитров 16 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта и допустил 5 двойных ошибок. Американец ответил 10 эйсами и 3 брейками при 1 двойной.
Димитров уступал на решающем тай-брейке 3-6, но взял 5 розыгрышей подряд, отыграв 3 матчбола, и завершил матч победой.
Григор увеличил преимущество в личном противостоянии с Райаном – 4-1.
- В третьем круге Димитров сыграет с победителем встречи Сэм Куэрри – Френсис Тиафо.
- Призовой фонд турнира составляет 5,925 млн долларов.
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