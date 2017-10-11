Ник Кирьос оштрафован на 31 тысячу долларов за уход с матча на «Мастерсе» в Шанхае

ATP вынесла вердикт по делу о демарше Ника Кирьоса в матче первого круга «Мастерса» в Шанхае против Стива Джонсона.

Кирьос заплатит 10 тысяч долларов штрафа за неспортивное поведение. Вдобавок он лишен 21 тысячи долларов призовых за участие на турнире.

Кирьос проиграл первый сет на тай-брейке Джонсону, после чего неожиданно пожал руку сопернику, судье на вышке и покинул корт.

По ходу игры у австралийца возникли разногласия с арбитром.

Позже Ник объяснил отказ от продолжения борьбы расстройством желудка и болью в плече.

Сетка турнира в Шанхае.

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